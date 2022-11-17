Российская атака нанесла энергосистеме Украины беспрецедентные разрушения: в ДТЭК дали советы украинцам

Каждый может снизить количество и продолжительность отключений электроэнергии, минимизировав ее использование.

В результате российских ракетных ударов энергосистема Украины испытала беспрецедентные разрушения и именно для этого необходимы стабилизационные и экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

"Чтобы не допустить масштабных и сложных аварий на сетях, НЭК "Укрэнерго" должна сбалансировать энергосистему. Для этого – стабилизационные и экстренные отключения", – говорится в заявлении.

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Там подчеркнули, что каждый из украинцев может уменьшить количество и продолжительность отключений электроэнергии, минимизировав ее использование.

"Выньте из розетки все приборы, которыми в данный момент не пользуетесь, а энергоемкие включайте поочередно. Даже такими простыми действиями вы поддержите украинскую энергетику. Все мы – энергетический фронт! Держимся!" – объяснили в ДТЭК.

Фото с Facebook-страницы ДТЭК Киевские электросети

Напомним, по всей Украине 17 ноября будут применять графики почасовых отключений электроэнергии, а также дополнительно – аварийные отключения. Этому предшествовали массированные ракетные удары российских оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября.

Отметим, что уже 17 ноября Россия нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.

В этот же день захватчики устроили массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО "Укргазвидобування" на востоке Украины.

Отметим, период отключения электроэнергии в Украине может возрасти вдвое – до шести-восьми часов за раз из-за вражеских атак. Об этом предупредил аналитик энергетических рынков Максим Белявский.

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