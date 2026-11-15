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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Российская атака обесточила часть двух крупных городов: что известно о повреждениях

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в Днепре и Каменском.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Атака российских дронов

Атака российских дронов / © ТСН.ua

В результате российского нападения на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области часть потребителей в Днепре, Каменском и двух районах области осталась без электроснабжения. Из-за повреждения энергооборудования в регионе введены аварийные отключения света. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

По информации энергетиков, в результате повреждения магистральных электросетей без света остались часть Днепра и Каменского, а также потребители в Днепровском и Каменском районах.

В компании отметили, что специалисты работают над скорейшим восстановлением электроснабжения. В первую очередь они стараются обеспечить электроснабжение объектов критической инфраструктуры. Работы ведутся везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Ранее в «Укрэнерго» также сообщили, что из-за повреждения энергооборудования в результате российской атаки без электроснабжения остались потребители в Днепропетровской и Запорожской областях. В обоих регионах были вынуждены прибегнуть к аварийным отключениям электроэнергии.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа уточнил, что в результате вражеского удара частично обесточены населенные пункты Днепровского и Каменского районов.

Энергетики продолжают восстановительные работы, чтобы возобновить электроснабжение потребителей.

Напомним, в ДТЭК объяснили причины частых отключений света в городе Днепр новыми российскими атаками на энергетическую инфраструктуру и перегрузкой электросетей. Россия постоянно атакует электростанции и сети, по которым электроэнергия поступает в Днепр.

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