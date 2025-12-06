ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
148
Время на прочтение
1 мин

Российская атака оставила часть Херсона без света: подробности атаки

Центральный и Днепровский районы Херсона обесточены из-за обстрелов

Автор публикации
Наталия Магдык
Отключение света

Отключение света / © ТСН

Российские войскав очередной раз обстреляли критическую инфраструктуру Херсона. В результате атаки частично обесточены Центральный и Днепровский районы города, возможны перебои с водоснабжением.

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Ярослав Шанько в Telegram.

По информации городской военной администрации, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы.

Шанько призвал местных жителей сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

«Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сообщил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 6 декабря российские войска осуществили массированный обстрелФастовского, Вышгородского и Бучанского районов Киевской области. Пострадали трое мирных жителей.

Дата публикации
Количество просмотров
148
Следующая публикация

