Российская атака оставила часть Херсона без света: подробности атаки
Центральный и Днепровский районы Херсона обесточены из-за обстрелов
Российские войскав очередной раз обстреляли критическую инфраструктуру Херсона. В результате атаки частично обесточены Центральный и Днепровский районы города, возможны перебои с водоснабжением.
Об этом сообщил глава Херсонской МВА Ярослав Шанько в Telegram.
По информации городской военной администрации, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы.
Шанько призвал местных жителей сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к временным неудобствам.
«Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сообщил он.
