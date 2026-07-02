Российская атака повредила энергосистему Украины: где нет света и будут ли действовать графики сегодня

Где нет света 2 июля / © ТСН.ua

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По состоянию на утро 2 июля, после очередного зверского российского обстрела, в энергосистеме Украины фиксируют осложнения. В результате ночной атаки на энергетическую инфраструктуру без света временно осталась часть потребителей в Киеве, а также в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.

Об этом сообщают в Минэнерго.

Отключение света после российской атаки: когда вернут электроэнергию

Наиболее критическое состояние энергосистемы сейчас наблюдается в Сумской области — из-за атак и повреждений объектов здесь обесточено наибольшее количество абонентов.

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Аварийно-восстановительные работы длятся круглосуточно.

«В Донецкой области во время выполнения работ на энергетическом объекте в результате вражеского обстрела ранения получили три работника. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — пишут в Минэнерго.

Параллельно продолжается ликвидация последствий непогоды. Из-за шквального ветра и дождей без электроэнергии остаются более 70 населенных пунктов во Львовской, Закарпатской, Черниговской и Киевской областях. Ремонтные бригады уже работают на местах.

Несмотря на сложную ситуацию, введение графиков ограничений на сегодня не прогнозируется. Возможные изменения отслеживайте на официальных каналах оператора распределения.

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Чтобы стабилизировать сеть, украинцев призывают перенести использование мощных электроприборов на дневные часы с 10:00 до 16:00. Вечером после 16:00 призывают бережно пользоваться электроэнергией.

Атака на Киев: последние новости

Напомним, в ночь на 2 июля Россия нанесла циничный массированный удар по Киеву и Киевской области, применив в общей сложности 496 БпЛА разных типов и 74 ракеты.

Особенностью атаки стало одновременное использование большого количества баллистики и реактивных беспилотников по разным направлениям. В столице зафиксированы прямые попадания, по меньшей мере, в 20 жилых домов, а еще около сотни зданий повреждены.

Разрушение и пожары, в том числе повреждение медучреждения, общежития и жилищного сектора, зафиксировали в восьми районах Киева, а также в Бучанском, Броварском, Обуховском, Фастовском и Вышгородском районах области.

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В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 13 человек, а количество пострадавших, среди которых двое детей, составляет 86 человек.

Наибольшие разрушения получил жилой дом в Дарницком районе, где мощным взрывом снесло часть здания. На месте попадания продолжается поисково-спасательная операция — под завалами до сих пор ищут людей, среди которых 15-летняя девушка и ее семья.

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