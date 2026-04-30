- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 1 мин
Российская атака повредила учебное заведение в Одессе
В результате российских обстрелов Одессы пострадало одно из местных учебных заведений.
Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .
Детали по поводу характера разрушений и возможных пострадавших уточняются. На месте работают соответствующие службы.
Местные власти призывают жителей соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Массированная атака на Одессу — последние новости
Ранее в ночь на 24 апреля российские дроны массированно атаковали Одессу. Стало известно, что попадание в несколько жилых домов и нежилое сооружение. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека: 72-летняя женщина и 52-летний мужчина. Также повреждены здания, выбиты окна и уничтожены автомобили.
По новым данным, количество пострадавших выросло до 15 человек. К сожалению, россияне убили супругов пожилых людей. Мужчине и женщине было по 75 лет.