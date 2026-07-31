Российская атака разрушила сортировочный терминал "Новой почты" в Полтаве

Пожар на "Новой почте" в Полтаве / © Новая почта

Реклама

В результате ночной воздушной атаки российской армии был разрушен сортировочный терминал «Новой почты» в Полтаве.

Об этом компания сообщила в официальном заявлении.

Реклама

В «Новой почте» сообщили, что во время атаки сотрудники находились в укрытиях, поэтому обошлось без погибших и пострадавших.

Реклама

В настоящее время на месте продолжается ликвидация последствий вражеского удара. Компания сообщила, что в ближайшее время будет установлен объем поврежденных и уничтоженных отправлений.

В компании заверили, что все клиенты, чьи посылки были уничтожены в результате российской атаки, получат компенсацию.

«Мы компенсируем клиентам заявленную стоимость отправлений», — подчеркнули в «Новой почте».

Кроме того, в компании сообщили, что уже задействовали резервные логистические маршруты, чтобы свести к минимуму возможные задержки с доставкой отправлений.

Реклама

Актуальную информацию о статусе посылок клиенты могут проверить в мобильном приложении или на официальном сайте компании.

Напомним, в ночь на 31 июля российские террористические войска совершили воздушную атаку на Полтавскую область. В результате удара возник крупный пожар в складских помещениях «Новой почты».

К ликвидации возгорания были привлечены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые оперативно потушили пожар.

Новости партнеров