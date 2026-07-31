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- Украина
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Российская атака разрушила сортировочный терминал "Новой почты" в Полтаве
Все клиенты «Новой почты», чьи отправления были уничтожены в результате российской атаки, получат компенсацию.
В результате ночной воздушной атаки российской армии был разрушен сортировочный терминал «Новой почты» в Полтаве.
Об этом компания сообщила в официальном заявлении.
В «Новой почте» сообщили, что во время атаки сотрудники находились в укрытиях, поэтому обошлось без погибших и пострадавших.
В настоящее время на месте продолжается ликвидация последствий вражеского удара. Компания сообщила, что в ближайшее время будет установлен объем поврежденных и уничтоженных отправлений.
В компании заверили, что все клиенты, чьи посылки были уничтожены в результате российской атаки, получат компенсацию.
«Мы компенсируем клиентам заявленную стоимость отправлений», — подчеркнули в «Новой почте».
Кроме того, в компании сообщили, что уже задействовали резервные логистические маршруты, чтобы свести к минимуму возможные задержки с доставкой отправлений.
Актуальную информацию о статусе посылок клиенты могут проверить в мобильном приложении или на официальном сайте компании.
Напомним, в ночь на 31 июля российские террористические войска совершили воздушную атаку на Полтавскую область. В результате удара возник крупный пожар в складских помещениях «Новой почты».
К ликвидации возгорания были привлечены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые оперативно потушили пожар.