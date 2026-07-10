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- Украина
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Российская атака унесла жизни работников Пенсионного фонда Украины в Херсонской области
Супруги ехали на работу, когда российский беспилотник атаковал их автомобиль.
В Херсоне в результате утренней атаки российского дрона погибли двое работников Главного управления Пенсионного фонда Украины в Херсонской области.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Херсонской области и Министерстве социальной политики, семьи и единстве Украины.
В одном из районов города российский беспилотник попал в легковой автомобиль. После удара машина загорелась.
Несмотря на угрозу повторных атак, спасатели прибыли и ликвидировали пожар. Однако находившиеся в автомобиле мужчина и женщина погибли.
Погибшие были супругами и работали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Херсонской области. Утром они уезжали на работу.
В Министерстве социальной политики подчеркнули, что, несмотря на сложную ситуацию в Херсоне, работники ежедневно обеспечивали выплату пенсий и предоставление социальной поддержки жителям региона.
«Их труд был важным для тысяч украинцев», — отметили в министерстве.
Там выразили соболезнования родным и близким погибших, а также коллективу Пенсионного фонда Украины.
Ранее сообщалось, что двое украинских саперов погибли во время работы в Херсонской области.