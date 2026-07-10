Российская атака унесла жизни работников Пенсионного фонда Украины в Херсонской области

Российский дрон атаковал автомобиль в Херсоне - погибли два работника Пенсионного фонда Украины.

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В Херсоне в результате утренней атаки российского дрона погибли двое работников Главного управления Пенсионного фонда Украины в Херсонской области.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Херсонской области и Министерстве социальной политики, семьи и единстве Украины.

В одном из районов города российский беспилотник попал в легковой автомобиль. После удара машина загорелась.

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Несмотря на угрозу повторных атак, спасатели прибыли и ликвидировали пожар. Однако находившиеся в автомобиле мужчина и женщина погибли.

Погибшие были супругами и работали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Херсонской области. Утром они уезжали на работу.

В Министерстве социальной политики подчеркнули, что, несмотря на сложную ситуацию в Херсоне, работники ежедневно обеспечивали выплату пенсий и предоставление социальной поддержки жителям региона.

«Их труд был важным для тысяч украинцев», — отметили в министерстве.

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Там выразили соболезнования родным и близким погибших, а также коллективу Пенсионного фонда Украины.

Ранее сообщалось, что двое украинских саперов погибли во время работы в Херсонской области.

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