Российская авиация нанесла удар по окрестностям Запорожья

Потерпевших нет.

Утром 27 февраля российская авиация нанесла несколько ударов в южных окрестностях Запорожья.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА.

Отмечается, что пострадавших в результате ударов по авиации нет.

В ОГА заметили, что ночью колонна техники оккупанта двинулась на Энергодар, но затем вернулась в направлении Большой Белозерки.

"Они продолжают мародеры магазина и просить еду у местных. Очевидно, армия оккупанта не обеспечена достаточным количеством продовольствия", — говорится в сообщении.

Из-за обстрелов со стороны оккупантов в Бердянске затруднен проезд для автомобилей скорых.

Как сообщалось, утром в Сумах на улицезафиксирована большая колонна российской оккупационной техники. Отмечается, что она двигает со стороны Химпрома на город. К слову, предприятие "Сумыхимпром" расположено в поденной части города.