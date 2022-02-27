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Российская авиация нанесла удар по окрестностям Запорожья

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Потерпевших нет.

Утром 27 февраля российская авиация нанесла несколько ударов в южных окрестностях Запорожья.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА.

Отмечается, что пострадавших в результате ударов по авиации нет.

В ОГА заметили, что ночью колонна техники оккупанта двинулась на Энергодар, но затем вернулась в направлении Большой Белозерки.

"Они продолжают мародеры магазина и просить еду у местных. Очевидно, армия оккупанта не обеспечена достаточным количеством продовольствия", — говорится в сообщении.

Из-за обстрелов со стороны оккупантов в Бердянске затруднен проезд для автомобилей скорых.

Как сообщалось, утром в Сумах на улицезафиксирована большая колонна российской оккупационной техники. Отмечается, что она двигает со стороны Химпрома на город. К слову, предприятие "Сумыхимпром" расположено в поденной части города.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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