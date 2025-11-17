Российская авиация бомбит Белгородщину: в ГУР опубликовали перехват

Российские истребители (иллюстративный фото) / © Associated Press

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) обнародовало перехваченный разговор, в котором жительница пограничной Белгородской области РФ рассказывает о случаях бомбардировки российской авиацией собственной территории.

Об этом ГУР сообщило в соцсетях.

В разговоре россиянка обсуждает пожары на инфраструктурных объектах области, возникших в результате боевых действий, и отмечает роль российских военно-воздушных сил в этих инцидентах:

«За 11 дней российские бомбардировщики уронили восемь бомб, восемь бомб на территории Белгородской области. Представляешь?» — рассказала жительница.

По данным украинской разведки, российская авиация регулярно использует управляемые авиабомбы с модулями планирования и коррекции (УМПК) для ударов по гражданскому населению Украины. ГУР МО предполагает, что из-за «технического несовершенства» этих изделий часть бомб не выходит на запланированный курс и падает на территории России, в том числе в приграничных районах.

ГУР МО Украины также напомнило, что «за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие».

Напомним, российские войска 17 ноября ударили по Одесской области. Так, четыре «Шахеда» попали в одно место. Жители Одесщины стали свидетелями ужасающей атаки БпЛА. Они целенаправленно били в одну и ту же цель. Противник запустил 4 дрона.

Российская оккупационная армия провалила определенный президентом государства-агрессорки Владимиром Путиным срок захвата Покровска и Купянска. Глава ГУР Кирилл Буданов доложил о ситуации на угрожающих направлениях фронта, а также о военных приготовлениях России и сроках, на которые рассчитывает оккупант.