Российская бомба ударила по многоэтажке в Харькове: кадры с места прилета

Город приходит в себя от вражеской атаки.

Россияне ударили КАБами по Харькову. Один попал в многоэтажку, есть пострадавшие, среди которых двое детей. Также взрывы прогремели в ряде регионов Украины. В ночь на 3 октября армия РФ массированно атаковала украинские города беспилотниками.

Какая ситуация сейчас в Харькове, сколько "шахедов" сбило ПВО и какое заявление сделал Зеленский — читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Россияне ударили КАБами по Харькову

Вечером 2 октября россияне атаковали Харьков КАБами. Также враг ударил по Золочеву. По состоянию на утро известно о 13 пострадавших: 12 в Харькове и одном в Золочеве. Среди раненых двое детей. У трехлетней девочки контузия, черепно-мозговая и взрывная травма. Удары россиян пришлись по Шевченковскому и Киевскому районам, сообщил городской голова Харькова Терехов. Известно несколько ударов управляемыми авиабомбами по городу. Один попал в дом, другой — в лесополосу, рассказал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что в Салтовском районе города авиационный боеприпас попал между третьим и четвертым этажом пятиэтажного жилого дома. Повреждены близлежащие дома, поликлинику, а также не менее 14 авто.

В ГСЧС позже отметили, что в Харькове ликвидирован пожар, вызванный вражеским авиаударом. Спасательно-поисковая операция длилась всю ночь. Видео ужасающих последствий прилета распространяются по Сети.

“В 00:30 3 октября спасателям ГСЧС удалось полностью ликвидировать пожар площадью 65 кв. в жилой 5-этажке, в которую попала российская управляемая авиабомба. Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются”

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский удар по Харькову и в очередной раз подчеркнул важность помощи для Украины в борьбе с агрессором.

Харьков, Салтовка, обычный жилой дом, по которому ударила российская бомба. И чтобы такие российские удары прекратились, Украина должна получить необходимую и главное достаточную помощь от мира, от партнеров. Каждый лидер точно знает, что нужно делать. Важно быть решительными”.

Однако около 5:00 утра в пригороде Харькова снова раздались повторные взрывы. Были повреждены электросети и частные дома. В некоторых районах Харькова могут быть перебои с электричеством. Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

Силы ПВО уничтожили все дроны над Киевом

Беспокойно было и в столице Украины. "Шахеды" массированно атаковали Киев. Однако силы противовоздушной обороны уничтожили в Киеве и в его окрестностях все беспилотники, которыми российская армия пыталась атаковать город, сообщили в КМВА. В общей сложности зенитчики сбили примерно полтора десятка ударных дронов.

“Ночью российская армия в очередной раз предприняла попытку нанести воздушный удар по Киеву! Тактика и приемы нападения остаются неизменными уже многие месяцы:

- ночь;

- использование ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed;

- мероприятия на город БпЛА врага по разным направлениям и высотам;

- атаки разными количественными группами.

Воздушная тревога в столице продолжалась более 5,5 часов! Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи в постоянно добавлялись новые и новые БПЛА. Однако ни один из российских дронов своей цели не достиг”.

В КМВА добавили, что в результате российской атаки дронов в Киеве зафиксировано падение обломков в Деснянском районе города. Но последствия минимальны – обошлось без разрушений и пожара. Информация о пострадавших не поступала.

РФ массированно атаковала Украину беспилотниками

Всего сегодня ночью Силы ПВО сбили 78 "шахедов" во время массированной атаки по Украине. Террористы РФ запустили 105 беспилотников. Один снова полетел "бомбить" Беларусь, еще 23 — локационно потеряны, вероятно, благодаря РЭБ.

“Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты 78 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, ужин в среду, 2 октября, после российского авиаудара по Харькову возник пожар в пятиэтажном доме. Также горят 10 автомобилей возле многоэтажки. Предварительно пострадали 8 человек.

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