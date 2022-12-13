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Российская ДРГ пыталась прорваться в Донецкой области: украинские пограничники дали бой

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1435
Время на прочтение
1 мин
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Российская ДРГ пыталась прорваться в Донецкой области: украинские пограничники дали бой

Фото: Госпогранслужба

Украинские пограничники ликвидировали вражескую ДРГ.

На одном из направлений Донецкой области украинские пограничники обнаружили и поколошматили группу российских диверсантов.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"На Донетчине оккупанты попытались прорвать линию обороны украинских защитников. Однако, двигаясь по лесополосе, попали в засаду пограничников. Внезапным нападением наши бойцы нанесли противнику потери и заставили ДРГ отступить", — говорится в сообщении.

Напомним, что бойцы ВСУ из "Черных запорожцев" вместе с пограничниками уничтожили группу оккупантов, которые прибыли строить укрепления и хотели использовать экскаватор.

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Дата публикации
Просмотры
1435
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