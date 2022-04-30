Российская форма и символика "Z": в Хмельницком задержаны подозрительные лица

Российская форма и символика "Z": в Хмельницком задержаны подозрительные лица

На вокзале в Хмельницком 29 апреля добровольцы обнаружили подозрительных лиц с символикой государства-агрессорки России.

Бойцам добровольческого батальона показались подозрительными два мужчины и женщина. Их остановили. Попросили показать документы и мобильные телефоны.

Об этом сообщили в Добровольческом формировании Хмельницкой территориальной общины #1 "Авангард".

Добровольцы нашли фото одного из задержанных в российской военной форме на фоне автомобиля с символикой "Z".

Подозрительных передали сотрудникам СБУ. Бойцы призывают: в случае обнаружения подозрительных на вокзале обращаться к патрулям.

Как сообщалось, в Житомире разоблачили коллаборанта, оправдывающего вооруженную агрессию России. На занятиях спортом в фитнес-клубе житомирянин на публику оправдывал действия вооруженных сил государства-террористки. Он убеждал присутствующих в том, что россияне — "братский народ, пришедший с миром, чтобы сменить действующую власть на лояльную РФ, при которой украинцам будет лучше".

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