Российская ФСБ пытается украсть у украинцев персональные данные: как работает схема

Российская ФСБ пытается украсть у украинцев персональные данные: как работает схема

Этой проблемой уже занимается IT-армия Украины.

Российские оккупанты присылают украинцам электронные письма, содержащие вредоносные ссылки. Нажав на них, пользователи Интернета могут потерять все свои данные.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“ФСБ рассылает фишинговые письма. Все будьте внимательны, не открывайте незнакомые письма, ничего не устанавливайте. Сейчас мы займемся информационными системами ФСБ”, — подчеркнул Михаил Федоров.

Отметим, что этим вопросом уже занимается IT-армия Украины. Через 30 минут украинские специалисты сумели "положить" сайт российского ФСБ.

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