Российская ФСБ расследует покушение на Царева: что известно

После инцидента с коллаборантом Олегом Царевым, который попал в больницу в Ялте с огнестрельным ранением, российская ФСБ возбудила уголовное дело по статье о "покушении на жизнь государственного или общественного деятеля".

Об этом сообщили в Teleram-канале Царева.

"Проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", — сообщили в ФСБ РФ.

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По информации российских пропагандистов, возбудить дело поручил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

О задержании подозреваемых пока не сообщалось. Известно, что палату в реанимации, где находится раненый предатель, усиленно охраняют.

Окружение Царева также сообщило, что "положительных новостей" о состоянии его здоровья после покушения нет.

Что известно об инциденте с Царевым

Ранее информацию о покушении на коллаборанта подтвердили его родные. Админ Telegram-канала Олега Царева рассказал несколько подробностей нападения, отметив, что около полуночи 27 октября на территории санатория имени Кирова в Ялте, где проживает предатель, в него якобы дважды стреляли.

"На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии здоровья на данный момент нет", — говорится в сообщении в Telegram-канале коллаборанта.

Напомним, 6 марта 2023 года Олег Царев приговорен к 12 годам лишения свободы заочно. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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