Российская хакерская группа призналась в атаке на "Киевстар": что говорят в СБУ

Хакеры заявили, что атаковали сеть "Киевстар" якобы из-за того, что компания помогает ВСУ.

В СБУ подтвердили, что хакерскую атаку на сеть крупнейшего мобильного оператора "Киевстар" осуществила одна из российских группировок. Ранее в СМИ сообщалось о группе хакеров "Солнцепек".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок. Оно является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как игру), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности", — говорится в сообщении.

Тем временем хакеры группы "Солнцепек" на странице телеграмм пишут, что это якобы они атаковала сеть "Киевстара". Они заявили, что "взломали" сеть вроде бы из-за того, что компания помогает ВСУ.

"Мы, хакеры "Солнцепек", берем на себя полную ответственность за кибератаку на "Киевстар". Мы уничтожили 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, все системы облачного хранения данных и резервного копирования. Мы атаковали "Киевстар", потому что компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры Украины", — написали они, угрожая другим структурам.

Напомним, утром 13 декабря в компании Киевстар рассказали, когда возобновят связь.

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