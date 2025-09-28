ТСН в социальных сетях

Украина
1032
1 мин

Российская комбинированная атака на Киев и Запорожье: главные новости ночи 28 сентября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 сентября 2025 года:

  • По меньшей мере четыре удара нанесли россияне по Запорожью: ранены Читать далее –>

  • Запорожье: трое раненых после ночного удара РФ по частному сектору (фото) Читать далее –>

  • В Киеве обломки сбитых дронов упали на жилые дома в нескольких районах — Кличко Читать далее –>

  • В Киеве ранены в результате падения обломков дронов в двух районах Читать далее –>

  • Повреждение в нескольких районах Киева из-за обломков дронов: есть пострадавшие Читать далее –>

