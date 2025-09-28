Российская комбинированная атака на Киев и Запорожье: главные новости ночи 28 сентября 2025 года

День способствует трансформациям и преображениям — как внешним, так и внутренним. Под влиянием обстоятельств человек может измениться кардинальным образом, превратившись — как Золушка — из замарашки в принцесс. Впрочем, это также время кризиса, когда придется не только радоваться, но и грустить, иначе поставленных целей не добиться: чтобы получить новое, необходимо разрушить старое.