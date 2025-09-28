- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1032
- Время на прочтение
- 1 мин
Российская комбинированная атака на Киев и Запорожье: главные новости ночи 28 сентября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 сентября 2025 года:
По меньшей мере четыре удара нанесли россияне по Запорожью: ранены Читать далее –>
Запорожье: трое раненых после ночного удара РФ по частному сектору (фото) Читать далее –>
В Киеве обломки сбитых дронов упали на жилые дома в нескольких районах — Кличко Читать далее –>
В Киеве ранены в результате падения обломков дронов в двух районах Читать далее –>
Повреждение в нескольких районах Киева из-за обломков дронов: есть пострадавшие Читать далее –>