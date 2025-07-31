Российская "победа" в Часовом Яру: Зеленский прокомментировал ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский опроверг фейки российской пропаганды об оккупации Часового Яра в Донецкой области, назвав это очередной информационной атакой.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении в четверг, 31 июля.

«Были сегодня российские „вбросы“, вы это видели, о Часовом Яре — это российская дезинформация», — подчеркнул президент.

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Зеленский отметил, что украинские бойцы защищают все позиции и отражают каждую попытку россиян продвигаться — в Донецкой области, на Сумщине и на Харьковщине.

«Это непросто, но это защита самого права украинцев на жизнь. Каждое такое направление очень важно», — сказал он.

По словам президента, самая тяжелая ситуация сейчас на Покровском направлении, но и там Силы обороны удерживают свои позиции.

«Покровск, Доброполье — именно там наибольшая интенсивность боев. И важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, малые группы, которые пытаются постоянно прорваться в город, постоянно хотят там закрепиться. Это российская такая тактика, и наш на нее ответ — уничтожение оккупанта», — отметил он.

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Напомним, ранее в этот же день, 31 июля, в пресс-службе Сил обороны Юга сообщили, что информация о якобы захвате россиянами Каменского в Васильевском районе Запорожской области не соответствует действительности.