Российская пропаганда готовит очередную ложь о якобы продаже западного оружия на черном рынке

Россияне готовят провокации в рамках дезинформационной кампании против Украины по продаже западного вооружения на черном рынке.

Учитывая военные успехи защитников Украины и подготовку проведения следующей встречи Контактной группы по обороне Украины в Германии, враг может пойти на провокацию в Европе.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"В целях подрыва доверия к Украине, в глазах западных партнеров из Европы, высока вероятность совершения террористических актов или других преступлений под руководством российских спецслужб, с использованием западного вооружения якобы "предоставленного Украине", — говорится в сообщении.

В случае успеха таких провокаций российская сторона планирует обвинить Украину и использует международные площадки для попытки публичной дискредитации нашего государства.

В ЦПИ отмечают, что все вооружение, предоставляемое нам странами-партнерами находится под постоянным наблюдением, а фейки о воровстве или "продаже" — это лишь дезинформационная кампания Кремля.

Напомним, россияне традиционно распространяют фейки об Украине, одним из последних является якобы химическое оружие в Украине. По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, фейк России о химическом оружии в Украине – это очередная попытка россиян оправдать свои массовые военные преступления.

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