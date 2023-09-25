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Российская пропаганда призывает уничтожить ГТС Украины, чтобы отомстить Германии

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Российская пропаганда призывает уничтожить ГТС Украины, чтобы отомстить Германии

Газотранспортная система Украины/Фото: utg.ua

Пропагандисты заявили, что Германия поступает неправильно, помогая Украине защититься от российских агрессоров.

Из-за того, что Германия решила предоставить Украине очередной масштабный пакет военной помощи, у российских пропагандистов произошла очередная истерика.

Особо отличился известный неонацист и украинофоб Сергей Мардан, сообщает Obozrevatel.

Он заявил, что Россия должна отомстить Германии за поставку оружия и взорвать украинскую газовую трубу.

"Хорошо, что Северные потоки уже взорваны, потому что иначе нам самим пришлось бы их взрывать", – заявил пропагандист.

Затем Мардан сказал, что Германия поступает неправильно, помогая Украине защититься от российских агрессоров.

"Нужно еще и украинскую газовую трубу взорвать", — издал план мести Мардан.

Напомним, ранее сообщалось, что кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян обвинила Британию во взрывах на Крымском мосту и призвала ударить по Тауэрскому мосту в Лондоне.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Министерстве обороны Германии опровергли фейк российских пропагандистов о том, что кафиры уничтожили в Украине танк Leopard "с полностью германским экипажем".

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Дата публикации
Просмотры
1464
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