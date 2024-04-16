Российская пропаганда запустила новый фейк по отношению к студентам КПИ: ЦПИ выяснил ситуацию

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины обнаружил, что вражеские TG-каналы распространяют информацию о студентах университета КПИ им. Игоря Сикорского. Им якобы заблокировали карты для прохода в общежитие. По словам российских пропагандистов, чтобы разблокировать карту, нужно обновить свои данные в ТЦК и СП.

Об этом сообщает ЦПИ 16 апреля.

Верифицировав информацию, Центр сообщает, что это очередной фейк российских пропагандистов, сделанный в текстовом редакторе и сфотографированный на территории Российской Федерации. Никаких подобных ограничений в украинских общежитиях нет.

Фейк о студентах КПИ Фото: ЦПИ

"Распространяя такие фейки, вражеская пропаганда пытается запугать студентов украинских вузов, посеять панические настроения среди населения и усилить нарратив "воевать до последнего украинца", — добавили в ЦПИ.

Напомним, соцсетями ТикТок и т.п. ходят ролики, где якобы украинские мужчины снимают себя на видео за границей на отдыхе и называют себя "уклончанами".

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