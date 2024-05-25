Российская пропагандистка цинично оправдала удары по Харькову: что выдала сумасшедшая

Россияне в очередной раз превзошли самих себя в собственной лжи.

Российская пропагандистка Юлия Витязева цинично высказалась о массированном ударе РФ по Харькову. По ее словам, Россия просто ограждает свои национальные интересы.

Об этом написал журналист Денис Казанский.

"Хуторяне дико возмущаются нашего типа бесчеловечностью и кричат о том, что Путин сначала обещал прийти и уволить всех украинцев, а теперь этим же украинцам лично Путин наносит удары разнообразными бомбами", — заявила путинская подстилка.

Она наивно предположила, что кого-то интересуют ее тупые мысли и попросила разрешения внести ясность в происходящее.

"Во-первых, цель СВО защитить национальные интересы России и россиян, а не делать хорошо украинцам, которые 10 лет сидели на пятой точке ровно и ничего не сделали для своего увольнения, безропотно платя налоги на войну. Во-вторых, удары по Харькову никто никогда не стал бы наносить, если бы некоторые сначала 8 лет не стирали с лица земли Донбасс, а последние два года — еще и Белгород и другие приграничные области", — наградила Витязева.

Видим, что россияне окончательно утратили связь с реальностью. Казанский очень четко резюмировал прочитанное.

"Если раньше изверги еще пытались что-то плести о денацификации, то теперь уже прямо признают, что Россия никого не защищает и не освобождает, а убивает русскоязычных жителей Харькова просто потому, что это в национальных интересах России", — подчеркнул журналист.

Напомним, 25 мая армия РФ нанесла удар по Харькову. Известно о 6 погибших, 40 раненых и 16 пропавших без вести.

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