Российская пропагандистка Симоньян заговорила о "возвращении" в Киев: жесткая реакция украинских чиновников

Странные мечты редактора пропагандистского канала Russia Today о временах, когда российские мужчины снова будут "сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан" в столице Украины, прокомментировали глава МИД и секретарь СНБО.

В российский "День народного единства", который в РФ отмечают 4 ноября, кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян поделилась планами о "возвращении" в столицу Украины.

В своем Telegram-канале редактор Russia Today написала о "гостином и веселом Киеве", в котором "наши мужчины снова будут сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан".

На следующий день секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не удержался, чтобы не прокомментировать это странное сообщение.

"Наши очаровательные Оксаны будут плевать на собачьи могилы ваших мужчин, которые будут лежать со свернутыми шеями или без них, со стеклянными от застывшего навеки страха глазами, налюбовавшись красотой украинской земли", – пообещал он.

Он также поздравил россиян с "народным единством" и добавил, что "единение благодаря нашим ВСУ проходит по плану".

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона назвал сообщение российской пропагандистки "извращенными эротическими фантазиями".

"Честно, я считаю, что эти извращенцы даже не стоят нашего с вами внимания. Пусть там что-то фантазируют, какие-то эротические фантазии извращенные", — отметил Кулеба.

В то же время он напомнил, что российская пропаганда не остается без внимания МИД. В частности, украинские посольства работают над тем, что отключить пропагандистские ресурсы Кремля в тех странах, где можно пересматривать, в частности, Russia Today.

"Давайте не обращать внимания на эти их блеяния, а работать над конкретными вещами, которые лишат их доступа к аудитории и возможности сеять всю эту ненависть по миру", – подытожил министр.

Напомним, по случаю российского "Дня народного единства" президент РФ Владимир Путин обвинил Польшу и Румынию в стремлении "вернуть" территории Украины, которые после Второй мировой войны "отнял у них Сталин". В МИД Румынии ответили на лживые обвинения

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