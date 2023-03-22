Российская ракета попала в многоэтажку в Запорожье: видео последствий

Оккупанты атаковали город во время воздушной тревоги.

В среду, 22 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку.

В Сети публикуют видео последствий атаки.

На видео видно, что на месте атаки произошел пожар. Горят несколько этажей. Над домом взвился густой дым.

К слову, оккупанты атаковали город во время воздушной тревоги, продолжавшейся 3 часа. 31 мин. В Сети стали сообщать о взрывах в городе. Впоследствии руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что оккупанты обстреливают Запорожье.

Как сообщалось, в Украине утром 22 марта объявили масштабную воздушную тревогу из-за активности российской авиации. "Покраснели" все регионы. "Тревога" в большинстве областей длилась почти два часа.

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