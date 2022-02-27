Российская ракета попала в нефтебазу в Киевской области: из-за боев спасатели не могут туда добраться

Российская ракета попала в нефтебазу в Киевской области: из-за боев спасатели не могут туда добраться

Угрозы для людей нет.

Подразделениям ГСЧС до сих пор не удалось добраться до нефтебазы возле Крячки Фастовского района. пули попала российская ракета.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

"Подразделения ГСЧС приведены в готовность. При первой возможности будут введены на тушение после окончания обстрелов. Кроме того, создан резерв Кировоградской и Черкасской области до 200 человек и 50 единиц техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время горение происходит в пределах обрушения. Распространения пожара нет. Угрозы для людей нет.

В настоящее время спасатели устанавливают информацию о жертвах и пострадавших.

Напомним, возле Василькова в Киевской области продолжает гореть один резервуар на нефтебазе. У него в ночь на 27 февраля попали российские кафиры, он взорвался и загорелся.