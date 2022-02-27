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Российская ракета попала в нефтебазу в Киевской области: из-за боев спасатели не могут туда добраться

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Угрозы для людей нет.

Подразделениям ГСЧС до сих пор не удалось добраться до нефтебазы возле Крячки Фастовского района. пули попала российская ракета.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

"Подразделения ГСЧС приведены в готовность. При первой возможности будут введены на тушение после окончания обстрелов. Кроме того, создан резерв Кировоградской и Черкасской области до 200 человек и 50 единиц техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время горение происходит в пределах обрушения. Распространения пожара нет. Угрозы для людей нет.

В настоящее время спасатели устанавливают информацию о жертвах и пострадавших.

Напомним, возле Василькова в Киевской области продолжает гореть один резервуар на нефтебазе. У него в ночь на 27 февраля попали российские кафиры, он взорвался и загорелся.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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