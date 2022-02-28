Российская ракета попала в жилой дом в Чернигове, вызвав пожар: видео

Российская ракета попала в жилой дом в Чернигове, вызвав пожар: видео

Загорелось два нижних этажа.

В ночь на 28 февраля во время обстрела Чернигова российскими оккупантами одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом в центре города.

Об этом сообщает Telegram-канал Госспецсвязи, опубликовав видео с места происшествия.

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После попадания ракеты возник пожар, загорелось два нижних этажа.

Как сообщил в комментарии "Суспільному" представитель областного управления ГСЧС Александр Ивченко, в результате инцидента пострадала одна жительница дома. По его словам, травмы у женщины незначительные, пожар уже ликвидирован.

Ранее российские оккупанты уже наносили ракетный удар по центру Чернигова. Враг пытался попасть в Черниговский горсовет, но попал во дворы между областной стоматологической клиникой и жилой девятиэтажкой.

Напомним, после неудачной попытки завладеть Черниговом оккупанты Российской Федерации начали обход города в направлении Ивановки и Козельца.

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