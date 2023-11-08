Российская ракета повредила гражданское судно в порту в Одесской области: есть раненые и погибший (фото)

Российская армия нанесла удар по противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесщины с самолетов тактической авиации в Черном море. В результате коварной атаки повреждено гражданское судно под флагом Либерии.

Об этом сообщили в среду, 8 ноября, в Telegram-канале Сил обороны юга Украины, опубликовав фото с места террористического удара россиян.

Ракета попала в надстройку гражданского судна в момент его захода в порт.

“Три члена экипажа – граждане Филиппин – ранены, один из них госпитализирован. Лоцман погиб, еще один работник порта получил ранения”, — сообщили украинские военные.

В среду, 8 ноября, на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога.

Напомним, 30 октября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одесщине, попав в судоремонтный завод.

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