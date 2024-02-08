Российская ракета у границы Польши: у Зеленского рассказали о "послании" Путина к НАТО

В ОП считают, что российская ракета у границы НАТО – это не "стратегический замысел" РФ.

Российская ракета, которая во время атаки по Украине 7 февраля двигалась в направлении границы с Польшей, а в 20 км развернулась, преследовала цель запугать и спровоцировать страны НАТО.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

"Нет, нет, нет, это не стратегический замысел, это именно эта классическая российская бравада, произвол: "Мы можем это сделать, мы будем провоцировать вас, мы будем показывать, что мы можем за 20 километров долететь до границы страны НАТО, а затем возвращать, убивать гражданское население", — отметил он.

По мнению политика, россияне понимали, что страны НАТО не отреагируют.

"Вы будете смотреть на это. Во-первых, будете напуганы, потому что почти до вас долетело, а во-вторых, ничего не будете делать, потому что она убьет граждан Украины, которых вы нам – я говорю о странах демократии – разрешаете убивать уже два года", — подытожил он.

Напомним, 7 февраля Польша и страны союзницы поднимали авиацию из-за летевшей в направлении Польши российской ракеты. После этого инцидента в Минобороны страны заявила о "полной боевой готовности".

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