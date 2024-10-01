Российская ракета убила жену и троих дочерей во Львове: как живет Ярослав Базилевич после потери

Трагедия семьи Базилевич из Львова всколыхнула весь мир. Отец в мгновение ока потерял жену и троих дочерей из-за российской атаки на их дом. Он выжил и остался один, эта боль с мужем останется на всю жизнь, но он нашел в себе силы жить дальше и заявил, что теперь будет помогать другим детям. Как живет Ярослав Базилевич, после трагической гибели своих девочек рассказали и зарубежные медиа, с которыми пообщался сам мужчина.

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Трагедия, всколыхнувшая мир

Эту трагедию обсуждал весь мир, однако сложно представить, что чувствует отец после гибели своей жены и трех дочерей. В The Washington Post отметили, что этот трагический случай во Львове напомнил, что даже в самых спокойных городах Украины нет защиты от войны. Убийство жены и дочерей львовянина Ярослава Базилевича российской гиперзвуковой ракетой стало ужасающим напоминанием об опасности войны в Украине.

Также журналисты The Washington Post рассказали, как живет Ярослав Базилевич. Выяснилось, что перед трагедией семья активно готовилась ко дню рождения самой молодой Эмилии.

"4 сентября, в день рождения младшей дочери, Ярослав проснулся от страшного сна. Его жена планировала празднование, находясь в Париже, и попросила старших дочерей, Ярину и Дарию, подготовить праздник. Ярослав хотел подарить имениннице телефон, но вместо этого посетило Лычаковское кладбище, где восемь дней назад похоронил свою семью", – говорится в сообщении.

Безопасных мест – нет

В издании отметили, что эта трагедия еще раз доказывает, что в Украине нет безопасных мест нигде, как бы далеко город ни был от российской границы – ракеты достают везде, так что не застрахован никто.

"Этот трагический случай поразил всю страну, подчеркнув, что даже во Львове, одном из самых спокойных городов Украины, нет защиты от войны. "Воспоминания о них помогают мне идти дальше", – поделился Ярослав в своем первом интервью после трагедии. что принял более 150 тысяч беженцев, стал свидетелем трагедии, заставившей людей осознать, что безопасных мест не существует", — говорится в сообщении.

Самый страшный день

На похоронах семьи Базилевич тысячи людей выразили свои соболезнования. Мэр Львова назвал это событие "самым страшным в своей жизни". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру с призывом принять меры против террора. Журналисты пишут, что Ярослав, посещая кладбище, размышлял, сможет ли жертва его семьи побуждать мир к действиям.

"Несколько недель назад, посещая кладбище, Ярослав не мог не задуматься, может ли жертва его семьи убедить лидеров США изменить правила для Украины. Теперь он прошел через вход на кладбище со своей матерью, сцепившись за руки. Сгорбившись под своим горем, Ярослав не говорил. Они шли по тропе в гору, пока кирпич не поцеловал землю.

Ярослав часто посещает и самое место трагедии, пытаясь сохранить то, что осталось.

"Его старшие дочери, Ярина и Дария, имели свои увлечения и мечты. Ярина любила скалолазание, а Дария исследовала семейную историю. Самая молодая Эмилия была жизнерадостной девочкой, которая любила петь. В то утро, когда ракета поразила их дом, в семье все казалось спокойным. Ярослав надеялся, что его близки в безопасности, но стал единственным выжившим», — говорится в сообщении.

О семье Базилевичей

В дом, где жила семья, пишут журналисты, часто сходятся и незнакомые люди. Медийщики отмечают, что среди насыпей расколотого дерева и бетона можно увидеть остатки нормальной жизни: кастрюлю, карандашный рисунок, сапожок с клубникой. А у тротуара установили мемориал семи погибшим — трем другим жильцам дома и четырем Базилевичам, все белокурые и улыбающиеся, их лица уже знакомы всем.

Сам Ярослав привык, что его узнают на улице. Он много раз возвращался в их дом, чтобы найти то, что можно спасти. Когда их квартира была наполнена хорошим белым вином, друзьями и искусством, которое не могли вместить стены.

Творчество поощряло Евгения, которая работала в цифровом маркетинге, а в свободное время преподавала йогу, изучала французский, разрабатывала ювелирные изделия и изготавливала духи. Но вмиг все было разрушено. Утром 4 сентября из России вылетела гиперзвуковая баллистическая ракета воздушного базирования "Кинжал".

"Снаряд пролетел 600 миль, пролетел дугой над большей частью Украины — расстояние от Нью-Йорка до Цинциннати — в несколько раз быстрее скорости звука. Это должно было стать частью крупнейшего обстрела Львова с начала войны, включавшего 13 ракет и десятки беспилотников", – указано в сообщении.

Что происходило за несколько часов до трагедии?

Вспомнили в материале и подробности того же трагического дня. В доме семьи Базилевич все было тихо. Накануне вечером Евгения вывела Эмилию на прогулку, а Ярослав успокаивал Дарью. Она беспокоилась за свой второй курс университета. Когда Эмилия вернулась, он помогал своей младшей делать уроки по математике и украинскому языку. Она только что пошла во второй класс. Допоздна Ярина не возвращалась домой. По вторникам она обычно смотрела фильмы дома у подруги.

А на рассвете взвыла сирена. Жена Ярослава — Евгения схватила их тревожный чемоданчик с документами из гардероба. Журналисты отмечают, что обычно семья пряталась в коридоре за входной дверью. На этот раз жена и дети вышли. Раздался взрыв – оглушительно близко. Для безопасности Евгения спускала девушек по лестнице здания на нижний этаж, в этот момент попала ракета, лестницу смяло и они раздавили семерых людей.

Все это время Евгения говорила с Ярославом по телефону, уже потом он вспоминает, что после взрыва был дезориентирован — мусор застрял в глазу — мужчина искал свой вылетевший из руки мобильный телефон. Он был босиком. Было темно, в воздухе стояла густая пыль, и кровь забрызгала лицо. Ему нужно было перезвонить Евгении. Он прошел к передней части квартиры, глядя в мансардное окно их спальни.

Дальше мгновенно приехали пожарные и полиция. На место совпали и родные семьи, жившие за четыре минуты ходьбы. Ярослав кричал, что его дети под завалами. Спасатели подняли гидравлический подъемник и спустили Ярослава на тротуар. К тому времени уже собралась толпа. Спасатели раскопали разрушенную лестницу. Фотографы на месте зафиксировали пустой взгляд пытавшегося помочь Ярослава. Его кум Ярослав Филевич вспомнил момент, когда впервые понял, что погибла его крестница.

"Сначала мы нашли одну девушку. Только по прядям ее волос я понял, что это моя крестная Дарья. И тогда мы начали вытаскивать эти большие каменные плиты, и они были вымазаны кровью ", – рассказал мужчина.

Все это время Ярослав верил, что его родные спаслись, а соседи вспоминали, что он и сам раненый разбирал завалы в надежде найти своих девушек.

"Я до последнего надеялся, что они в безопасности. Возможно, если бы они остались в коридоре, этой трагедии не произошло бы. Возможно, если бы я мог перенести обломки вместо них, они могли бы выжить", — сказал мужчина.

Первое интервью Ярослава Базилевича

Об этой трагедии не забывают и чужие люди, журналисты пишут, что на кладбище всегда есть свежие цветы, люди приходят просто молча постоять. Сам Ярослав во время первого интервью после трагедии произнес такие слова.

" Заставляют меня двигаться вперед. Очень трудно видеть все внимание и новости о нашей семье, но это тоже важно ", — рассказал Ярослав.

Теперь Ярослав Базилевич будет помогать другим детям

За несколько дней до публикации журналистов The Washington Post Ярослав Базилевич также впервые публично высказался в своих соцсетях. Казалось бы, после такого горя силы найти жить дальше — тяжело, но Ярослав Базилевич выступил с обращением к украинцам: отметил, что он был самым богатым человеком, а теперь только воспоминания.

Но чтобы о его девушках помнили во всем мире, Ярослав решил создать Устойчивый стипендиальный фонд имени Евгении, Ярины, Дарии и Эмилии Базилевич, и таким образом помочь тем детям, у которых нет средств на получение образования.

Детали сбора

На сайте Украинского католического университета рассказали, что собственно совместно с отцом Ярославом Базилевичем и Национальной скаутской организацией Украины Пласт они основывают постоянный стипендиальный именный фонд (эндавмент).

Цель – собрать 100 тыс. долларов, благодаря которым каждый год студенты Украинского католического университета смогут получать стипендию, чтобы следовать тем идеалам и принципам, которые показали своей жизнью сестры Базилевич и их мама. Все они были также активными пластунками.

Отметим, что трагический случай во Львове напомнил, что даже в самых спокойных городах Украины нет защиты от войны.

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