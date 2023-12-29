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Российская ракета влетела в многоэтажку в Одессе: момент попадания

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Российская ракета влетела в многоэтажку в Одессе: момент попадания

Последствия ракетного удара в Одессе 29 декабря. Фото: Олег Кипер.

Один из этажей полностью выгорел.

В пятницу, 29 декабря, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Одессе. Момент "прилета" в 17-этажный дом попал на видео.

Видео попадания в доме появилось в Сети.

Отметим, что утром оккупанты атаковали ракетами Одессу и область. Одна из ракет влетела в многоэтажное здание в центре города. В здании полностью выгорел 5 этаж, несколько этажей пострадало.

Спасатели спасли из дома 23 человека. Среди раненых двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина. Двое гражданских погибли.

Россия запустила ракету по многоэтажке в Одессе: момент "прилета"

Россия запустила ракету по многоэтажке в Одессе: момент "прилета"

Ракетный удар по Одессе

Во время воздушной тревоги утром 29 декабря в Одессе раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракетах в направлении области.

Впоследствии местные власти сообщили, что армия Российской Федерации ударила ракетами по Одессе. Есть погибшие и пострадавшие местные жители. По меньшей мере, два человека стали жертвами атаки.

Известно, что в Одессе ракета попала в многоэтажку. На нескольких этажах возник пожар. В здании полностью выгорел 5 этаж и еще несколько этажей пострадало.

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Дата публикации
Просмотры
3369
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