Российская ракета влетела в многоэтажку в Одессе: момент попадания

Один из этажей полностью выгорел.
В пятницу, 29 декабря, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Одессе. Момент "прилета" в 17-этажный дом попал на видео.
Видео попадания в доме появилось в Сети.
Отметим, что утром оккупанты атаковали ракетами Одессу и область. Одна из ракет влетела в многоэтажное здание в центре города. В здании полностью выгорел 5 этаж, несколько этажей пострадало.
Спасатели спасли из дома 23 человека. Среди раненых двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина. Двое гражданских погибли.
Ракетный удар по Одессе
Во время воздушной тревоги утром 29 декабря в Одессе раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракетах в направлении области.
Впоследствии местные власти сообщили, что армия Российской Федерации ударила ракетами по Одессе. Есть погибшие и пострадавшие местные жители. По меньшей мере, два человека стали жертвами атаки.
Известно, что в Одессе ракета попала в многоэтажку. На нескольких этажах возник пожар. В здании полностью выгорел 5 этаж и еще несколько этажей пострадало.