Российская "спецура" взлетела в воздух: нацгвардейцы в Харьковской области ликвидировали оккупантов и их склад с боеприпасами (видео)

Место базирования подразделения российских оккупационных войск обнаружили разведчики.

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ.

"На севере Харьковщины взлетела в воздух российская "спецура". Аэроразведка и артиллерия Нацгвардии и Вооруженных сил при поддержке танков отправили в ад российских спецназовцев и склад с боеприпасами на севере Харьковской области. Разведчики выявили место базирования подразделения российских оккупационных войск. артиллерийских боеприпасов. Гвардейцы передали координаты цели нашим артиллеристам, после чего произвели корректировку огня", — сообщают в НГУ.

Видео работы украинских защитников запечатлела камера БпЛА. Одновременно с уничтожением личного состава произошла плановая "демилитаризация" состава артиллерийских боеприпасов, бережно спрятанного оккупантами в ангаре.

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