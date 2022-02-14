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Российская субмарина "Ростов-на-Дону" с крылатыми ракетами вошла в Черное море

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Российская субмарина "Ростов-на-Дону" с крылатыми ракетами вошла в Черное море

Associated Press

Россия усиливает свой Черноморский флот с прошлой недели.

Российская подводная субмарина "Ростов-На-Дону", оснащенная ракетами для поражения наземных целей, вышла в Черное море через пролив Босфор.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 февраля.

Кстати, Российская Федерация усиливает свой Черноморский флот с прошлой недели. Кроме того, Россия продолжает стягивать войска вокруг украинской границы. В свою очередь, Украина отправила РФ официальный запрос, в котором требует более чем за двое суток сообщить, сколько сами и зачем российские войска стоят на границе.

Между тем, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил: в случае нападения на Украину против России будут введены существенные экономические санкции. Правда, не все в России боятся. Очень недипломатично по поводу санкций США и ЕС накануне высказался посол России в Швеции. Виктор Татаринцев заявил, что санкций в России не боятся, потому что они только делают Россию сильнее.

Россия продолжает стягивать войска вокруг Украины

Россия продолжает стягивать войска вокруг Украины

Как сообщалось, Кабмин выделил средства для страховых компаний через российские военные учения в акватории Черного моря. Речь идет о 17 миллиардах гривен на безопасность полетов для авиаперевозчиков Правительство увеличило расходы резервного фонда, потому что международные авиакомпании один за другим приостанавливают полеты над Украиной из-за высоких рисков боевых действий.

Между тем, Украина рекомендует авиакомпаниям временно не летать над Черным морем из-за активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над морем.

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