Российская субмарина "Ростов-на-Дону" с крылатыми ракетами вошла в Черное море

Россия усиливает свой Черноморский флот с прошлой недели.
Российская подводная субмарина "Ростов-На-Дону", оснащенная ракетами для поражения наземных целей, вышла в Черное море через пролив Босфор.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 февраля.
Кстати, Российская Федерация усиливает свой Черноморский флот с прошлой недели. Кроме того, Россия продолжает стягивать войска вокруг украинской границы. В свою очередь, Украина отправила РФ официальный запрос, в котором требует более чем за двое суток сообщить, сколько сами и зачем российские войска стоят на границе.
Между тем, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил: в случае нападения на Украину против России будут введены существенные экономические санкции. Правда, не все в России боятся. Очень недипломатично по поводу санкций США и ЕС накануне высказался посол России в Швеции. Виктор Татаринцев заявил, что санкций в России не боятся, потому что они только делают Россию сильнее.
Как сообщалось, Кабмин выделил средства для страховых компаний через российские военные учения в акватории Черного моря. Речь идет о 17 миллиардах гривен на безопасность полетов для авиаперевозчиков Правительство увеличило расходы резервного фонда, потому что международные авиакомпании один за другим приостанавливают полеты над Украиной из-за высоких рисков боевых действий.
Между тем, Украина рекомендует авиакомпаниям временно не летать над Черным морем из-за активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над морем.
Читайте также:
- Куда бежать и что делать: инструкция для школ, детсадов и родителей на случай чрезвычайной ситуации