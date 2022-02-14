Российская субмарина "Ростов-на-Дону" с крылатыми ракетами вошла в Черное море

Россия усиливает свой Черноморский флот с прошлой недели.

Российская подводная субмарина "Ростов-На-Дону", оснащенная ракетами для поражения наземных целей, вышла в Черное море через пролив Босфор.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 февраля.

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Кстати, Российская Федерация усиливает свой Черноморский флот с прошлой недели. Кроме того, Россия продолжает стягивать войска вокруг украинской границы. В свою очередь, Украина отправила РФ официальный запрос, в котором требует более чем за двое суток сообщить, сколько сами и зачем российские войска стоят на границе.

Между тем, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил: в случае нападения на Украину против России будут введены существенные экономические санкции. Правда, не все в России боятся. Очень недипломатично по поводу санкций США и ЕС накануне высказался посол России в Швеции. Виктор Татаринцев заявил, что санкций в России не боятся, потому что они только делают Россию сильнее.

Россия продолжает стягивать войска вокруг Украины

Как сообщалось, Кабмин выделил средства для страховых компаний через российские военные учения в акватории Черного моря. Речь идет о 17 миллиардах гривен на безопасность полетов для авиаперевозчиков Правительство увеличило расходы резервного фонда, потому что международные авиакомпании один за другим приостанавливают полеты над Украиной из-за высоких рисков боевых действий.

Между тем, Украина рекомендует авиакомпаниям временно не летать над Черным морем из-за активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над морем.

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