Российская техника и солдаты: что происходит в Вознесенске Николаевской области

Оккупанты прорываются в регион.

В Вознесенск зашли около 130 человек личного состава и 30 единиц техники РФ — танки, боевые машины пехоты и т.д.

Об этом в видеообращении рассказал глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

По его словам, он не сомневается, что войска РФ выбьют из Вознесенска.

"Сложно сейчас ребятам из Вознесенска, держим за вас кулаки. Вы в любом случае их выбьете, вы уже их не пустили на тот берег, взорвали мосты. Единственный для них выход — это отступать в другую общину, где такие же люди, в каких сил еще много", — сказал Виталий Ким.

Кроме того, по его словам, на территорию Николаевщины заехала еще одна колонна российской техники, насчитывающая 300-400 единиц.

"Заехали снова через Снегиревку, катались там что-то, маневры делали, чтобы их не разбомбили. Пусть катаются, пусть уморятся, а мы подождем. Они же должны когда-то и где-то остановиться, и тогда мы передадим им "привет", учитывая, что многие жители нашей области отслеживают их перемещение и ждут, когда они остановятся", — сказал Виталий Ким.