Российская угроза вторжения: Данилов сообщил, сколько самолетов с военной помощью прибыло в Украину

Российская угроза вторжения: Данилов сообщил, сколько самолетов с военной помощью прибыло в Украину

Вопрос военно-технической помощи Украине рассматривался на заседании СНБО тайно.

По состоянию на 11 февраля Украина приняла 25 самолетов с военной помощью от западных партнеров на фоне российской агрессии.

Об этом на брифинге сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Вы знаете, что сейчас в нашу страну почти каждый день прибывает помощь от наших партнеров. Идет помощь очень мощная. На сегодняшний день мы уже приняли 25 самолетов с такой помощью", — сказал секретарь Совета нацбезопасности.

Данилов отметил, что вопрос военно-технической помощи рассматривался на заседании СНБО тайно. Доклад имели руководители Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, Министерства финансов Сергей Марченко и заместитель министра обороны генерал Владимир Гаврилов.

Напомним, в Киев уже прибыло 15 "птиц" с военной помощью от Соединенных Штатов Америки общим весом более 1200 тонн.

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