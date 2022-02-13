Российская угроза вторжения: самолеты обходят территорию Украины и Черного моря

Пока известно, что только одна компания сообщила, что она отказалась от полетов в Украину — это нидерландская компания KLM.

Международные авиаперевозчики обходят воздушное пространство Украины и Черного моря на фоне информации о вероятном российском вторжении.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов в реальном времени.

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По всей видимости, над территорией Украины пролетает очень мало самолетов. Чуть больше выполняется рейсы на западной Украине. Только одна компания сообщила, что она отказалась от полетов в Украину — это нидерландская компания KLM. Она отменяла все свои рейсы с 13.02 до 17.02.2022. Еще одна компания – бюджетная авиакомпания Flydubai – изменила графики маршрутов с 14.02 до 28.02.2022. Что касается других авиаперевозчиков, то официальных комментариев пока не давали.

flightradar24

Что касается Ryanair, то рейсов на 14 и 15 февраля почти нет. Такую информацию можно получить при бронировании полетов из Украины в Европу.

Фото: сундуков / pixabay.com

В международном аэропорту "Борисполь" опубликовали заявление на этот счет и заверили, что они работают в штатном режиме. В то же время там предупреждают о возможных изменениях в расписании, поэтому пассажиров просят следить за ним на сайте аэропорта.

Напомним, ранее Мининфраструктуры опровергли информацию о закрытии воздушного пространства над Украиной, о чем писали ряд СМИ. "Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось", — говорится в заявлении.

Между тем, Украина рекомендует авиакомпаниям временно не летать над Черным морем из-за активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над морем.

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