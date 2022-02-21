Российская угроза вторжения: Зеленский созывает срочное заседание СНБО

Заседание состоится в 20.00.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал сегодня вечером 21 февраля срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны на фоне напряженной ситуации в Украине со стороны РФ.

Об этом написал украинский лоидер на странице Twitter.

Как сообщил президент Украины, он собирает срочное заседание СНБО из-за заявлений, озвученных сегодня, 21 февраля, на заседании Совета Безопасности Российской Федерации. В частности, о возможном признании Владимиром Путиным самопробрившихся "ЛДНР" "независимыми".

"Учитывая заявления, сделанные на заседании Совета Безопасности Российской Федерации, я провел срочные консультации с Эммануэлем Макроном (президентом Франции – ред.) и Олафом Шольцем (канцлером Германии – ред.) и созвал Совет национальной безопасности и обороны", — написал Зеленский.

Пока больше деталей и тем, которые будут рассматриваться, нет.

Напомним, президент России Владимир Путин во время заседания Совбеза РФ заявил, что уже 21 февраля примет решение о признании "независимости" "ЛНР" и "ДНР".

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