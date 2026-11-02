Российская военная техника с красными крестами двигалась во время перемирия: Лубинец раскрыл подробности

Дмитрий Лубинец / © twitter.com

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал ситуацию с эвакуацией граждан из оккупированных Олешков. В частности, он прокомментировал ситуацию с российской военной техникой с красными крестами, которая была замечена на видео во время режима тишины. Он сказал, что он использовался для разминирования под контролем украинской стороны. После завершения работ техника вернулась на прежнее место.

Об этом заявил Дмитрий Лубинец в ответ на вопросы корреспондентки ТСН Елены Черняковой.

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По словам омбудсмена, после появления информации о вероятном нарушении условий режима тишины он срочно связался с ответственным лицом и лично посмотрел видео. Также украинская сторона провела совещание, чтобы установить обстоятельства инцидента.

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«На видео четко видна российская военная техника, маркированная красными крестами. Эта военная техника использовалась для разминирования под четким контролем украинской стороны. После разминирования эта военная техника вернулась туда, где она находилась», — объяснил Лубинец.

Он добавил, что после внутреннего совещания общался с российской стороной, причем неоднократно. По его словам, российская техника перемещалась именно для проведения работ по разминированию, а по завершении вернулась на прежнее место.

Лубинец также отметил, что российская сторона понимала, что украинские представители следят за ситуацией и в случае выявления нарушений могут оперативно предоставить доказательства.

Как оккупанты использовали тишину в Олешках

Ранее говорилось, что пока продолжалась эвакуация в Олешках, армия РФ завозила тяжелую технику, боеприпасы и личный состав, о чем заявляли в Генштабе.

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Россияне использовали прекращение огня для ротации подразделений, обустройство оборонных рубежей, расширение антидроновой защиты на дорогах и наращивание логистики, в частности, подвоз боеприпасов.

Использование россиянами гуманитарного коридора в военных целях подтвердил и журналист Азад Сафаров Фото Sky News

Об использовании русскими войсками гуманитарного коридора для военных целей также рассказал журналист Азад Сафаров. По его словам, Sky News получил эксклюзивный доступ к мониторингу эвакуации из Олешков из воздуха.

Эвакуация жителей Олешков — что известно

Напомним, количество эвакуированных из Олешков на Херсонщине до сих пор не разглашается. Известно, что благодаря успешной гуманитарной миссии и режиму тишины 31 октября гражданских вывезли из Олешков. Они пересекли границу и находятся в безопасности.

Операция состоялась при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, а также при поддержке украинских властей и Лубинца. Он отметил, что эвакуировали всех желающих без каких-либо фильтраций или проверок. Среди спасенных — люди всех возрастов, в том числе 94-летний житель и маленькие дети, домашние животные. Эта миссия подарила надежду на использование этого механизма для спасения людей в будущем.

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Мелания Трамп заявила, что во время успешной гуманитарной миссии из оккупированных Олешков при поддержке перемирия эвакуировали около 800 гражданских и доставили помощь. Жена американского лидера приветствовала сотрудничество Украины и России в этой операции и выразила надежду на достижение продолжительного мира.

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