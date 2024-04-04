Российская железная дорога в Крым: будет ли этот путь безопасен для оккупантов — генерал СБУ

Железная дорога на оккупированных Россией территориях, которая должна соединить Ростов-на-Дону с Крымом, станет легкой целью для дальнобойных средств поражения ВСУ.

Такое мнение высказал бывший замглавы Службы безопасности Украины генерал-майор Виктор Ягун в интервью LIGA.net.

По его словам, Крымский мост уничтожить гораздо сложнее.

"Это альтернатива для военной логистики, запасной путь — Крымский мост сейчас не используют для перевозки военной техники, там много задержек из-за проверок. Думаю, можно уничтожать эти рельсы", — сказал Ягун.

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Генерал СБУ считает, что строительством этой железной дороги оккупанты пытаются продемонстрировать, что сохранят за собой захваченные украинские территории.

Напомним, в феврале 2024 года с помощью спутниковых снимков было зафиксировано начало строительства участка новой железной дороги из Мариуполя, с помощью которой оккупанты запланировали соединить Ростов-на-Дону с Крымом через захваченные территории Донецкой и Запорожской областей.

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