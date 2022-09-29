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Российские агенты готовили в Одессе провокации ко дню рождения Путина: что известно (фото)

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© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины

СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, готовившую провокации в Одессе ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.

Российские агенты проводили в городе акции о якобы поддержке одесситами "русского мира", скупали оружие для диверсантов, которые должны были прибыть в город, а также планировали симитировать, что в Одессе поздравляют Путина с днем рождения.

Об этом сообщили в СБУ.

В частности, агенты выполняли следующие задачи рашистов:

  • собирали информацию о работниках правоохранительных органов, проукраинских активистов и участников АТО для формирования так называемых "списков зачистки", если бы россиянам удалось захватить область;
  • проводили провокационные акции и специальные информационные операции о якобы поддержке одесситами "русского мира";
  • покупали оружие и сопутствующие товары для российских ДРГ, которых планировали "закинуть" в город.

В частности, 22 августа они провели провокационную акцию в Одессе ко дню государственного флага РФ. Так агенты вывесили вражеский триколор с надписью "Одесса – русский город" и передали эти фото для российских СМИ.

Следующей акцией должно было стать "поздравление Путина с днем рождения" 7 октября. Агенты планировали создать картинку якобы украинская Одесса поздравляет президента РФ.

"Эта задача, а также подготовка "материально-военной базы" для потенциальных групп ДРГ нуждались в значительных средствах. Поэтому они пытались похитить одного из местных проукраинских бизнесменов, за которого планировали требовать выкуп. Предатели собирались удерживать мужчину в подвале с помощью наркотиков, и под угрозой физического насилия заставить его переоформить недвижимость и отдать другие ценные вещи", – говорят в спецслужбе.

© Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины

Однако СБУ удалось задержать злоумышленников при попытке похищения бизнесмена.

Следователи открыли уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

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