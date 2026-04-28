Российские агенты планировали убийство Героя Украины — СБУ сорвала сговор
СБУ и Нацполиция сорвали заказное убийство генерал-майора Сил обороны Украины, являющегося Героем Украины. Двое российских агентов были задержаны на этапе финальной подготовки к нападению.
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала агентов России, которые готовили покушение на Героя Украины. Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция сорвали заказное убийство украинского генерал-майора Сил обороны, Героя Украины.
Об этом сообщили в СБУ.
Готовили убийство Героя Украины: СБУ и полиция сорвали покушение на генерал-майора
Двух российских агентов удалось задержать в Житомирской области. Они готовили ликвидацию украинского военного. Фигуранты расследования проводили доразведку возле дома военного и уже успели «согласовать» с российскими кураторами план убийства.
От российских кураторов-спецслужбистов два агента ждали геолокации «схрона» огнестрельного оружия. На украинского генерала планировали напасть из засады вблизи его дома.
«Сотрудники СБУ и Нацполиции сработали на опережение и задержали обоих киллеров на этапе подготовки к покушению», — пишут в СБУ.
Заказ российских спецслужб согласились выполнить двое наркозависимых мужчин из Коростышева. Их завербовали россияне. В поле зрения врага два украинца из Коростышева попали через Telegram-каналы, где искали «легкие заработки на дозу».
После того, как двоих мужчин завербовали российские спецслужбы, они получили тестовые задания. Оба мужчины оказались причастны к как минимум двум убийствам на Севере Украины.
В ходе обысков были найдены и изъяты телефоны с доказательствами контактов с российскими спецслужбами, а также доказательства подготовки к убийству украинского военного.
Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) и пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц).
Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Злоумышленники находятся под стражей.
