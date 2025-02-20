Российские агенты попытались взорвать в Днепре ветерана-правоохранителя: детали от СБУ (фото)

СБУ провела спецоперацию в Днепре и задержала вражескую агентурную группу, которая по заказу России пыталась взорвать бывшего правоохранителя из областного центра.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Для совершения преступления против бывшего правоохранителя россияне привлекли трех агентов: 52-летнюю медсестру из Винницкой области, 26-летнего безработного жителя Харькова и его 20-летнюю подругу. Враг завербовал их через телеграм-канал по поиску "быстрых заработков".

По данным следствия, злоумышленники планировали убить украинского ветерана с помощью самодельной взрывчатки, который медсестра должна была активировать при приближении мужчины к его гаражу.

Контрразведка СБУ поймала женщину с поличным, когда та готовилась совершить подрыв с помощью пульта дистанционного управления.

Сразу после этого была задержана и пара российских агентов из Харькова. По инструкциям россиян, они прибыли в Никополь, где забрали взрывчатку из заранее подготовленного тайника. Затем фигуранты приехали в Днепр и оставили взрывчатку в съемной квартире. После этого пара вернулась в Харьков, чтобы "залечь на дно" и ждать дальнейших указаний от российского куратора.

Перед выездом фигуранты спрятали ключи от квартиры на территории клумбы рядом с домом для агентки из Виннитчины. На этой же локации женщина забрала взрывчатку и установила ее у оговоренного гаража во дворе, где проживает бывший правоохранитель.

Следователи сообщили всем трем задержанным о подозрении в законченном покушении на совершение террористического акта. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ задержала в Днепре агентурную группу РФ, пытавшуюся взорвать ветерана-правоохранителя/Фото: СБУ

СБУ задержала в Днепре агентурную группу РФ, пытавшуюся взорвать ветерана-правоохранителя/Фото: СБУ

СБУ задержала в Днепре агентурную группу РФ, пытавшуюся взорвать ветерана-правоохранителя/Фото: СБУ

К слову, в Житомирской области СБУ задержала 16-летнюю девушку, которая по заказу россиян изготовила взрывчатку, чтобы взорвать полицейский наряд.