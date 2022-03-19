Российские астронавты оделись в желто-голубые костюмы

В цвете украинского флага астронавты отправились на Международную космическую станцию.

Российские астронавты, отправившиеся на Международную космическую станцию, оделись в костюмы цвета украинского флага.

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Об этом сообщает New York Times в твиттере.

"Три российских астронавта стартовали на Международную космическую станцию утром в пятницу в желто-голубых летных костюмах, похожих на цвета флага Украины. Они не сказали ничего, что свидетельствовало бы о том, что их одежда была политическим высказыванием", — говорится в сообщении .

Три российских astronauts готовились к Международной Space Station early Friday wearing yellow and blue flight suits, similar to colors Ukraine's flag. The did not say anything that would suggest that their clothing was a political statement. https://t.co/I9E4pljmO9 Опубликовано в The New York Times (@nytimes) 19 марта 2022

Напомним, что бывшие президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш выразили свою поддержку Украине. Экспрезиденты посетили украинскую церковь в Чикаго.

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