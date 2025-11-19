Российская воздушная атака на Украину / © tsn.ua

Российская террористическая армия осуществляет свои воздушные атаки на украинские регионы в определенной последовательности. Следующей целью для ракетно-дронных ударов государства-агрессора могут стать города в Приднепровской Украине.

Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в комментарии «24 каналу».

Эксперт напомнил, что предыдущий удар, в ночь на 14 ноября, был по украинской столице Киеву. В этот раз, минувшей ночью, атака была направлена на западные регионы Украины.

По словам Дениса Поповича, в следующий раз россияне могут нанести удары по городам в Приднепровской Украине — Днепру, Кременчугу, Полтаве, а после этого снова могут ударить по Киеву.

«Примерно такую очередность я для себя определил», — отметил он.

Военный обозреватель добавил, что для атаки на Киев российская террористическая армия использует большое количество дронов и баллистических ракет, несмотря на то, что защиту столицы обеспечивают комплексы Patriot.

Для ударов по другим городам, как вот прошлой ночью по Тернополю и Львову, враг использует крылатые ракеты «Калибр» и Х-101, которые запускают с моря и с бомбардировщиков.

Денис Попович отметил, что Россия продолжает терроризировать население, нанося удары не только по объектам энергетики, но и по жилой застройке.

Напомним, российская армия в ночь на 19 ноября в очередной раз устроила массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет и беспилотников. Враг целился по энергетике, гражданской инфраструктуре и мирным жителям.