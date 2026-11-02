ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
226
Время на прочтение
2 мин

Российские авиабомбы попали прямо в жилой квартал Славянская: есть погибшая и раненые

Россия ударила авиабомбами по Славянску. Есть погибшая, десятки домов повреждены.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Атака РФ на Славянск 2 ноября:

Атака РФ на Славянск 2 ноября: / © Национальная полиция Украины

Российские войска ударили двумя управляемыми авиабомбами по жилым кварталам Славянска. В результате обстрела погибла 68-летняя женщина, еще от шести до семи человек получили ранения.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Россия атаковала Славянск двумя ФАБ-250

По данным правоохранителей, обстрел произошел около 10:00 двумя авиабомбами «ФАБ-250». Погибла 68-летняя женщина. По информации полиции, ранения получили шесть человек — три женщины и три мужчины в возрасте от 44 до 72 лет. В ГСЧС сообщают о семи раненых.

В результате ударов повреждены девять пятиэтажек, почта, админздание, склад, магазин и автомобили. Также загорелись два пожара: горели гараж, авто и имущество.

Спасатели остановили распространение огня, но из-за риска повторного удара тушения временно приостановили. На месте работали полицейские и парамедики.

По словам местных жителей, это уже второй обстрел этого района, однако на этот раз авиабомба попала непосредственно в жилой дом. По факту атаки начато досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Удар РФ по Славянску 2 ноября: фото, видео

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © Национальная полиция Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © Национальная полиция Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © Национальная полиция Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © Национальная полиция Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © Национальная полиция Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © Национальная полиция Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © Национальная полиция Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © Национальная полиция Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © Национальная полиция Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © Национальная полиция Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © ГСЧС Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © ГСЧС Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © ГСЧС Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © ГСЧС Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © ГСЧС Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © ГСЧС Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © ГСЧС Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © ГСЧС Украины

Война в Украине — последние новости

Напомним, российские войска 2 ноября атаковали жилищный сектор Николаевской общины Сумского района двумя ударными беспилотниками. В результате ударов погиб мужчина, а его жена получила тяжелые ранения.

Кроме этого, в ночь на 2 ноября российские захватчики массированно атаковали Одессу, повредив жилую, гражданскую и энергетическую инфраструктуру, в частности объект ДТЭК.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie