Российские авиабомбы попали прямо в жилой квартал Славянская: есть погибшая и раненые

Атака РФ на Славянск 2 ноября: / © Национальная полиция Украины

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Российские войска ударили двумя управляемыми авиабомбами по жилым кварталам Славянска. В результате обстрела погибла 68-летняя женщина, еще от шести до семи человек получили ранения.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Россия атаковала Славянск двумя ФАБ-250

По данным правоохранителей, обстрел произошел около 10:00 двумя авиабомбами «ФАБ-250». Погибла 68-летняя женщина. По информации полиции, ранения получили шесть человек — три женщины и три мужчины в возрасте от 44 до 72 лет. В ГСЧС сообщают о семи раненых.

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В результате ударов повреждены девять пятиэтажек, почта, админздание, склад, магазин и автомобили. Также загорелись два пожара: горели гараж, авто и имущество.

Спасатели остановили распространение огня, но из-за риска повторного удара тушения временно приостановили. На месте работали полицейские и парамедики.

По словам местных жителей, это уже второй обстрел этого района, однако на этот раз авиабомба попала непосредственно в жилой дом. По факту атаки начато досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Удар РФ по Славянску 2 ноября: фото, видео

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © Национальная полиция Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © Национальная полиция Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © Национальная полиция Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © Национальная полиция Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © Национальная полиция Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © ГСЧС Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © ГСЧС Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © ГСЧС Украины

Атака РФ по Славянску 2 ноября / © ГСЧС Украины

Война в Украине — последние новости

Напомним, российские войска 2 ноября атаковали жилищный сектор Николаевской общины Сумского района двумя ударными беспилотниками. В результате ударов погиб мужчина, а его жена получила тяжелые ранения.

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Кроме этого, в ночь на 2 ноября российские захватчики массированно атаковали Одессу, повредив жилую, гражданскую и энергетическую инфраструктуру, в частности объект ДТЭК.

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