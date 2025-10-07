Российские беспилотники атаковали железнодорожную станцию на Черниговщине

Беспилотники / © ТСН

Сегодня, 7 октября, на Черниговщине произошла очередная атака врага. Беспилотники нанесли удар вблизи железнодорожной станции перегона «Носовка-Нежин».

Об этом сообщил Нежинский городской совет в Facebook.

Из-за этого движение поездов по одному пути сейчас осуществляется с задержками. Возможно временное полное прекращение движения железнодорожного транспорта.

Информации о пострадавших пока нет. Местные власти призывают жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, ранее мы писали о том, что«Укрзализныця" объявила о временной приостановке курсирования ряда пригородных поездов в Сумской, Черниговской и Львовской областей.