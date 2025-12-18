- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 294
- Время на прочтение
- 1 мин
Российские беспилотники атаковали жилые дома в Одессе: что известно
Армия РФ попала в многоэтажки в Одессе, обошлось без жертв.
Вечером 18 декабря российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по гражданской инфраструктуре Одесщины. Целью вражеских беспилотников стала жилая застройка областного центра.
О последствиях атаки сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер .
«Одна из дронов попала в балкон 22-го этажа многоэтажного дома в жилом комплексе. Также в результате попадания ударного БпЛА в другой жилой дом, поврежден фасад и квартиру на 15-м этаже многоэтажки, выбиты окна, повреждено имущество», — сообщил Олег Кипер.
По его словам, в обоих случаях, несмотря на значительные разрушения, дальнейшее возгорание не возникло. По состоянию на данный момент информация о погибших или пострадавших среди гражданского населения не поступала. Подходящие службы работают на местах событий.
Напомним, в Одесском районе вражеский ударный беспилотник попал в частный автомобиль, двигавшийся через мост. В машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и, к сожалению, умерла в карете скорой помощи.