Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
294
Время на прочтение
1 мин

Российские беспилотники атаковали жилые дома в Одессе: что известно

Армия РФ попала в многоэтажки в Одессе, обошлось без жертв.

Автор публикации
Руслана Сивак
Вечером 18 декабря российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по гражданской инфраструктуре Одесщины. Целью вражеских беспилотников стала жилая застройка областного центра.

О последствиях атаки сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер .

«Одна из дронов попала в балкон 22-го этажа многоэтажного дома в жилом комплексе. Также в результате попадания ударного БпЛА в другой жилой дом, поврежден фасад и квартиру на 15-м этаже многоэтажки, выбиты окна, повреждено имущество», — сообщил Олег Кипер.

По его словам, в обоих случаях, несмотря на значительные разрушения, дальнейшее возгорание не возникло. По состоянию на данный момент информация о погибших или пострадавших среди гражданского населения не поступала. Подходящие службы работают на местах событий.

Напомним, в Одесском районе вражеский ударный беспилотник попал в частный автомобиль, двигавшийся через мост. В машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и, к сожалению, умерла в карете скорой помощи.

