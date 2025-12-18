Российские беспилотники атаковали жилые дома в Одессе: что известно

Российские БпЛА попали в жилые дома в Одессе,

Вечером 18 декабря российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по гражданской инфраструктуре Одесщины. Целью вражеских беспилотников стала жилая застройка областного центра.

О последствиях атаки сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер .

«Одна из дронов попала в балкон 22-го этажа многоэтажного дома в жилом комплексе. Также в результате попадания ударного БпЛА в другой жилой дом, поврежден фасад и квартиру на 15-м этаже многоэтажки, выбиты окна, повреждено имущество», — сообщил Олег Кипер.

Российские БПЛА попали в жилые дома в Одессе.

По его словам, в обоих случаях, несмотря на значительные разрушения, дальнейшее возгорание не возникло. По состоянию на данный момент информация о погибших или пострадавших среди гражданского населения не поступала. Подходящие службы работают на местах событий.

Напомним, в Одесском районе вражеский ударный беспилотник попал в частный автомобиль, двигавшийся через мост. В машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и, к сожалению, умерла в карете скорой помощи.