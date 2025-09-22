ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
154
Время на прочтение
1 мин

Российские беспилотники атакуют Украину: где есть угроза

Новая волна российских атак: где в Украине зафиксированы вражеские беспилотники?

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Шахеды

Шахеды

Вечером 22 сентября российские войска запустили группы ударных беспилотников, двигающихся по территории Украины, создавая угрозу для ряда областей.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

В настоящее время движение беспилотников зафиксировано:

  • На Сумщине зафиксирован БПЛА, направляющийся в сторону Полтавщины.

  • Новая группа беспилотников с севера Черниговской области движется в юго-западном направлении.

  • В Харьковской области БПЛА улетают в западном направлении.

  • Из Запорожья зафиксировано движение дронов, имеющих курс на Днепропетровщину. Также группа БПЛА уже находится в самой Днепропетровской области и двигается на запад.

  • На Николаевщине беспилотник следует курсом на Одесщину.

Во время воздушной тревоги важно находиться в укрытиях или в других безопасных местах.

По состоянию на 21:13 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги. / © Скриншот

Карта воздушной тревоги. / © Скриншот

Напомним, в ночь на 22 сентября Киевская область подверглась атаке вражеских ударных беспилотников.

Также в Киеве и области в ночь на 22 сентября была объявлена воздушная тревога из — за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Дата публикации
Количество просмотров
154
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie