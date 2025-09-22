- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 1 мин
Российские беспилотники атакуют Украину: где есть угроза
Новая волна российских атак: где в Украине зафиксированы вражеские беспилотники?
Вечером 22 сентября российские войска запустили группы ударных беспилотников, двигающихся по территории Украины, создавая угрозу для ряда областей.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
В настоящее время движение беспилотников зафиксировано:
На Сумщине зафиксирован БПЛА, направляющийся в сторону Полтавщины.
Новая группа беспилотников с севера Черниговской области движется в юго-западном направлении.
В Харьковской области БПЛА улетают в западном направлении.
Из Запорожья зафиксировано движение дронов, имеющих курс на Днепропетровщину. Также группа БПЛА уже находится в самой Днепропетровской области и двигается на запад.
На Николаевщине беспилотник следует курсом на Одесщину.
Во время воздушной тревоги важно находиться в укрытиях или в других безопасных местах.
По состоянию на 21:13 карта воздушной тревоги выглядит так:
Напомним, в ночь на 22 сентября Киевская область подверглась атаке вражеских ударных беспилотников.
Также в Киеве и области в ночь на 22 сентября была объявлена воздушная тревога из — за угрозы вражеских ударных беспилотников.