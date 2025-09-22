Российские беспилотники атакуют Украину: где есть угроза

Шахеды

Вечером 22 сентября российские войска запустили группы ударных беспилотников, двигающихся по территории Украины, создавая угрозу для ряда областей.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

В настоящее время движение беспилотников зафиксировано:

На Сумщине зафиксирован БПЛА, направляющийся в сторону Полтавщины .

Новая группа беспилотников с севера Черниговской области движется в юго-западном направлении.

В Харьковской области БПЛА улетают в западном направлении.

Из Запорожья зафиксировано движение дронов, имеющих курс на Днепропетровщину . Также группа БПЛА уже находится в самой Днепропетровской области и двигается на запад.

На Николаевщине беспилотник следует курсом на Одесщину.

Во время воздушной тревоги важно находиться в укрытиях или в других безопасных местах.

По состоянию на 21:13 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги. / © Скриншот

Напомним, в ночь на 22 сентября Киевская область подверглась атаке вражеских ударных беспилотников.

Также в Киеве и области в ночь на 22 сентября была объявлена воздушная тревога из — за угрозы вражеских ударных беспилотников.