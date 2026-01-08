Российские беспилотники атакуют Украину: какое направление движения

Беспилотники

Российские оккупационные войска продолжают атаковать территорию Украины ударными беспилотниками. В настоящее время угроза ударов с воздуха сохраняется для жителей северных, центральных и южных регионов, где силы ПВО ведут активную работу по отслеживанию и уничтожению целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По оперативным данным, движение вражеских дронов зафиксировано на следующих направлениях:

Киевщина. БПЛА находится на востоке области, держит курс на населенный пункт Березань с северо-восточного направления. Также БпЛА в направлении/мимо Борисполь с востока.

Харьковская область. Группа беспилотников зафиксирована вблизи Балаклеи, Андреевки, Савинцев, Барвенкового и Лозового. Дроны двигаются в западном и юго-западном направлениях (в сторону Полтавской и Днепропетровской областей).

Полтава. БпЛА проходят мимо Оржицы на юге области, курс — северо-западный (Черкащина).

Херсон. Группа дронов на севере области движется мимо Архангельского в сторону Николаевщины.

Соседние регионы. Также зафиксированы БПЛА на юге Кировоградщины, следующие в Николаевскую область.

Сумы. Группы беспилотников держат курс на населенные пункты Недригайлов и Дубовязовка или проходят мимо них.

По состоянию на 22:35 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги / © Скриншот

Напомним, ранее Зеленский сообщал, что по имеющейся информации, российские оккупанты готовятся к очередной массированной атаке по Украине, пытаясь использовать похолодание как дополнительный фактор давления.