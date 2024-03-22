Российские беспилотники двигаются по девяти направлениям — Воздушные Силы ВСУ

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Стала известна обновленная информация о движении БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:
- БПЛА в Тернопольской области курсом на Львовщину;
- БПЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курс северо-западный;
- БпЛА на юге Винницкой области, курс западный;
- БпЛА в Черкасской области в направлении Киевской области, курс западный;
- БПЛА в Кировоградской области движутся по западному (Винниччина) и северному (Черкащина) курсу;
- БпЛА на Днепропетровщине двигаются по западному курсу;
- БПЛА на востоке Николаевщины двигаются по северо-западному курсу;
- БПЛА в Запорожской области в направлении Кривого Рога и Николаевской области;
- БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы.
Воздушная тревога объявлена в большинстве украинских областей.
Напомним, что в России в воздух поднялись несколько Ту-95мс.
Больше читайте в материале ТСН.ua: Загадочный свист ракеты над Киевом: эксперт объяснил, чем мог атаковать Путин и при чем здесь "удар мести"
Добавим, россияне устроили массированную ракетную атаку по Киеву и области в ночь на 21 марта. Над городом и в районе столицы сбили около 30 российских ракет , в том числе и баллистические. По состоянию на утро 21 марта известно о 13 раненых киевлянах.
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