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Российские беспилотники двигаются по девяти направлениям — Воздушные Силы ВСУ

Российские беспилотники двигаются по девяти направлениям — Воздушные Силы ВСУ

Вражеские беспилотники продолжают изменять движение над Украиной / Фото: ТСН.ua

Находитесь в укрытиях.

Стала известна обновленная информация о движении БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:

  • БПЛА в Тернопольской области курсом на Львовщину;
  • БПЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курс северо-западный;
  • БпЛА на юге Винницкой области, курс западный;
  • БпЛА в Черкасской области в направлении Киевской области, курс западный;
  • БПЛА в Кировоградской области движутся по западному (Винниччина) и северному (Черкащина) курсу;
  • БпЛА на Днепропетровщине двигаются по западному курсу;
  • БПЛА на востоке Николаевщины двигаются по северо-западному курсу;
  • БПЛА в Запорожской области в направлении Кривого Рога и Николаевской области;
  • БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы.

Воздушная тревога объявлена в большинстве украинских областей.

Напомним, что в России в воздух поднялись несколько Ту-95мс.

Больше читайте в материале ТСН.ua: Загадочный свист ракеты над Киевом: эксперт объяснил, чем мог атаковать Путин и при чем здесь "удар мести"

Добавим, россияне устроили массированную ракетную атаку по Киеву и области в ночь на 21 марта. Над городом и в районе столицы сбили около 30 российских ракет , в том числе и баллистические. По состоянию на утро 21 марта известно о 13 раненых киевлянах.

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