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- Украина
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Российские беспилотники несут новую угрозу: на что обратить внимание — МВД
Враг может использовать опасные боеприпасы для атаки на любой регион страны.
Российские войска стали применять беспилотники, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Угроза состоит в том, что мины детонируют не сразу, а спустя некоторое время.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В ведомстве предупредили, что враг может использовать такие боеприпасы для атаки на любой регион страны.
«Риск чрезвычайно высок и потому, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно», — говорится в сообщении.
Сообщение сопровождается фотографией, на которой изображено, как могут выглядеть эти взрывоопасные предметы.
«Если вы увидели подозрительный предмет, не подходите, не трогайте, звоните по телефону 101, 102 или 112», — предупредили украинцев в МВД.
Напомним, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью дронов-камикадзе Shahed, меняя тактику атак.