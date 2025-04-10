Российские беспилотники несут новую угрозу: на что обратить внимание — МВД

Вражеские беспилотники разбрасывают опасные боеприпасы / © t.me/SJTF_Odesa

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Российские войска стали применять беспилотники, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Угроза состоит в том, что мины детонируют не сразу, а спустя некоторое время.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве предупредили, что враг может использовать такие боеприпасы для атаки на любой регион страны.

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«Риск чрезвычайно высок и потому, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно», — говорится в сообщении.

Сообщение сопровождается фотографией, на которой изображено, как могут выглядеть эти взрывоопасные предметы.

Взрывоопасные предметы, разбрасывающие вражеские БПЛА в Киеве / © МВС

«Если вы увидели подозрительный предмет, не подходите, не трогайте, звоните по телефону 101, 102 или 112», — предупредили украинцев в МВД.

Напомним, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью дронов-камикадзе Shahed, меняя тактику атак.