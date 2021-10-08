Российские БТГр на границе с Украиной и авария с атомной субмариной США. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Российская Федерация продолжает держать у границ Украины 19 батальонно-тактических групп, несмотря на завершение учений "Запад-2021". Читать дальше ->
- Одиннадцать американских моряков пострадали в результате столкновения атомной подводной лодки ВМС США USS Connecticut (SSN-22) с подводным объектом во время дислокации в Индо-Тихоокеанском регионе. Читать дальше ->
- В Тунисе по меньшей мере 33 человека пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на станции "Megrine Riadh". Читать дальше ->
- В Японии до 32 возросло число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 балла, всколыхнувшего пригород Токио. Читать дальше ->
- В США с апреля 2020 года по июнь 2021 года более 140 тысяч детей из-за COVID-19 потеряли одного из родителей, бабушку или дедушку, которые обеспечивали их жильем, основными потребностями и ежедневным уходом. Читать дальше ->